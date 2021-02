Praterstern: Schanigarten wird lebendiges Kunst-Studio

Bei „Hendricks“ gibt es zu der Kunstperformance Kaffee to go (2,40 Euro) und Popcorn (2,90 Euro) für Zuschauer, Passanten und Spaziergänger. Die Kunden dürfen, wie bei all den anderen To-Go Stationen in der Stadt, nur 50 Meter entfernt Speisen und Getränke konsumieren. Passanten dürfen aber die Kunstperformance genießen.

Unterstützung und Spenden

Unterstützende Worte bekommen die Künstler und der Gastronom bei dem Vorhaben auch von Peter Dobcak, Gastro-Obmann in der Wirtschaftskammer Wien: „Wien lebt von Gastronomie und Kunst. Es ist nur natürlich, dass diese beiden stark betroffenen Felder zusammenstehen und auch in der Krise dafür sorgen, dass unser Stadtbild belebt bleibt.“

Und auch eine Spendenbox - wird zur Verfügung stehen, damit die Künstler Geld für Materialien und ihre Zeit wieder einspielen können.