Neue "Kondome" für drei Brunnhilden

Seit vergangener Woche tragen drei Wiener Trinkbrunnen Haube. Konkret eine blaue Zipfelmütze, auch das Unterteil ist eingehüllt – in einen blauen Überzug. „Winterpause“ steht auf der Plane.

Wiener Wasser: Gag in eisigen Zeiten

„Unsere Mitarbeiter haben diesen kleinen Scherz montiert“, erklärt eine Sprecherin von Wiener Wasser. „In Zeiten der Pandemie gibt es doch wenig zu lachen.“

Stimmt. Manche dürften sogar besonders lachen. In deren Augen stecken die drei Brunnen – jener vor dem Rathaus, jener in der Meidlinger Hauptstraße 80 und jener am Praterstern – nicht in einem Outfit, sondern in einem Kondom. Zumindest behaupten das einige in den sozialen Medien.