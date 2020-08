Brunnhilde oder Glucksbringer: Namen für Wiener Trinkbrunnen gesucht

Wenn es heiß wird, kommen sie zum Einsatz: 50 mobile Trinkbrunnen sorgen von April bis September für Erfrischung bei Spaziergängen in der Stadt. Die Durstlöscher, die mit frischem Wasser versorgt werden, sind da, wo man sie braucht: Am Rathausplatz, in der Mariahilfer Straße oder bei Großveranstaltungen wie dem Donauinselfest (das heuer ja coronabedingt ausfallen muss).

Was viele vielleicht nicht wissen: Die Brunnen verfügen auch über eine Sprühnebelfunktion, die für noch mehr Abkühlung an heißen Tagen sorgt. Erstmals eingesetzt wurden die Trinkbrunnen bei der Fußball-EM in Wien. Und obwohl sie schon 12 Jahre auf dem Buckel haben, haben sie noch immer keinen Namen.

Das soll sich nun ändern. Im Rahmen der Cooling-Offensive können die Wiener nun darüber abstimmen. Zur Auswahl stehen folgende Namen:

Brunnhilde

Wiener Hüsn

Glucksbringer

Wiener Blech

Geh & Trinkbrunnen

Abstimmen können Interessierte hier. Das Voting läuft bis zum 17. August.