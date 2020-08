"Coole Straße" Waltergasse wird jetzt eine "Hörgasse"

von Adrian Zerlauth

Seit Ende Juni ist die Waltergasse im 4. Bezirk eine der 18 temporären "Coolen Straßen" in Wien. Seit kurzem kann man sich dort aber nicht nur zur Abkühlung unter die Sprühnebelduschen stellen, sondern mit Audioguides in den Händen spazieren - oder es sich auf einer der Sitzgelegenheiten bequem machen. Die "Coole Straße" wird jetzt nämlich eine "Hörgasse".

Grund dafür ist das Projekt "Hidden Treasures". Es handelt sich dabei um eine Kulturaktion des Bezirks in Zusammenarbeit mit Kulturmanager Fabian Burstein, der das Projekt leitet. "Es war uns wichtig, in dieser besonderen Lebenssituation Kultur wieder in den öffentlichen Raum zu bringen", sagt Burstein.

Das Konzept ist schnell erklärt: Den Audioguide leiht man sich direkt in der Waltergasse gratis aus, danach kann man zwischen zehn Tonspuren wählen. Diese wurden von Musikern, Schriftstellern oder anderen Künstlern bespielt.

Der 13A-Song

Zu hören gibt es Musik, Lesungen und sogar einen Song über die Buslinie 13A. Die Hommage an den 13A wurde im Schlafzimmer der Journalistin und Sängerin Verena Göltl aufgenommen und mit kurzen Aussagen von Fahrgästen bestückt.

Schriftstellerin Angelika Reitzer gibt ihre Corona-Tagebücher zum Besten, Sixtus Preiss, eine Szenen-Größe der elektronischen Musik, seine "Corona-Tapes".

Burstein legte den Fokus auf eine Mischung zwischen internationalen Künstlern und Menschen mit Bezug zur Wieden.

Die "Hörgasse" Waltergasse kann man noch bis 29. August besuchen. Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr stehen die Abspielgeräte zum Verleih bereit. Auch Leih-Kopfhörer stehen zur Verfügung, allerdings wird gebeten, eigene mitzubringen.