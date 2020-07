Die ziemlich uncoolen "Coolen Straßen"

„Kommen S’ mit“, sagt die grüne Vizebürgermeisterin. „Das wird ur-leiwand.“

Gestern, Freitag, hat Birgit Hebein in den Asphalt gehauen. Mit einer Spitzhacke. Es war der Spatenstich für die sogenannte „Coole Straße Plus“ in der Franklinstraße in Floridsdorf. Es ist die erste „Coole Straße“ in einem Außenbezirk. Aber ganz so „leiwand“ waren die „Coolen Straßen“ zuletzt nicht.

Wir erinnern uns: Anfang voriger Woche wurden erstmals Gerüchte laut, wonach das Wasser in den Sprühnebelduschen keimbelastet sei. Kommuniziert hat man das zunächst nicht.

Erst, als am Donnerstag in einem Blog über die Keime berichtet wurde, hieß es auch aus dem Büro der Vizebürgermeisterin: Bei sechs von 18 Anlagen lagen die Messwerte „im Grenzbereich“, wie es hieß. Am Freitag wurden dann die Sprühnebelduschen in allen 18 „Coolen Straßen“ vorübergehend abgeschaltet.