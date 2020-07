Nebelduschen in allen "Coolen Straßen" außer Betrieb

Das Rathaus kündtigte daraufhin an, das System in dem kommenden Tagen umzustellen, um den Wasserdurchlauf zu erhöhen. Die Sprühduschen werden künftig bereits ab 20 statt bisher 27 Grad aktiviert, hieß es.

Diese Umstellung erfolgt nun an allen Standorten, sagt eine Sprecherin auf KURIER-Anfrage. Um erneute Probleme mit der Wasserqualität zu vermeiden, wurden vorsorglich alle Anlagen deaktiviert.

Arbeiten an 10 Standorten gestartet

Zehn Standorte werden bereits seit gestern umgebaut - und zwar jene in der Börsegasse, am Christian-Broda-Platz, am Schlesinger Platz, am Spittelauer Platz, in der Servitengasse, in der Meiselstraße, in der Hasnerstraße, am Dornerplatz, in der Staudgasse und in der Putzendoblergasse.

Die Nebelduschen gehen dort ab Anfang nächster Woche wieder in Betrieb. An der Trinkrbunnen-Vorrichtung kann auch jetzt schon wieder Wasser entnommen werden. Denn: Das Trinkwasser kommt direkt aus dem Hydranten und ist daher unbedenklich. Für den Sprühenebel muss das Wasser erst durch Leitungen, Schlauche und Düsen.

Die restlichen Standorte werden ab Montag umgebaut. Ab dann gibt es dort auch wieder Trinkwasser. Der Vollbetrieb - also inklusive Nebeldusche - ist für Ende der Woche geplant.