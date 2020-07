Probleme bei Wasserqualität in Wiener "Coolen Straßen"

In einigen Wiener "Coolen Straßen", die in den Sommermonaten für Erfrischung an heißen Tagen sorgen sollen, gibt es Probleme mit der Wasserqualität bei den Sprühanlagen. Deshalb wurde rund ein Drittel der Standorte vorübergehend deaktiviert, wie eine Sprecherin von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) am Donnerstag der APA erklärte. Eine gesundheitliche Gefährdung habe aber nie bestanden.