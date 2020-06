"Coole Straßen" eröffnen: Wo Autos in Wien nun ausgesperrt sind

Die "coolen Straßen" von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) gehen ab heute, Montag, in die Wiederholung: Wie schon im Vorjahr wurden mehrere Straßen und Plätze in Wien mit Bänken, Rollrasen und Sprühnebelduschen ausgestattet. Heuer gibt es 18 Standorte in 16 Bezirken.

Ein Teil der betroffenen Straßen - zum Beispiel der Christian-Broda-Platz - war für Autos schon bisher nicht befahrbar. Im anderen Teil gelten ab sofort Fahr-, Park- und Halteverbote.