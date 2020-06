Bemalte Wohnstraßen: Wie Blumen helfen sollen, die Regeln einzuhalten

Mitten auf der Wiener Langmaisgasse blühen gerade 27 Blüten auf. Allerdings keine echten, sondern welche aus Spezial-Farbe: 300 Kilo der Farbe werden in mehreren Schichten dort aufgesprüht. Spätestens heute, Mittwoch, wird das ganze „Beet“ (das bis in die Markgraf-Rüdiger-Straße reicht) fertig sein.

Was nach einer bloßen Behübschungsaktion klingt, hat einen tiefer gehenden Hintergrund: Die Initiative Space and Place will mit den Blumen auf die geltenden Verkehrsregeln hinweisen. Die Langmaisgasse im 15. Bezirk ist nämlich eine Wohnstraße. „Die Idee ist, dass sich Autos einbremsen und dass sich Anrainer trauen, den Straßenraum zu nutzen“, sagt Brigitte Vettori von der Initiative.