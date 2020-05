Kampf gegen die Hitze: 22 neue „Coole Straßen“ für Wien

Temporär abgekühlt werden laut Umweltstadträtin Ulli Sima ( SPÖ) Börsegasse, Alliiertenstraße, Karmeliterplatz, Waltergasse, Pannaschgasse, Christian-Broda-Platz, Kandl-gasse, Schlesinger Platz, Servitengasse, Spittelauer Platz, Hardtmuthgasse, Wolfganggasse, Meiselstraße, Markgraf-Rüdiger-Straße und Burjanplatz, Hasnerstraße, Dor-nerplatz, Staudgasse sowie die Putzendoplergasse.

Die Maßnahme soll einen Beitrag im Kampf gegen Hitzewellen in der Stadt sein. Die 22 „ Coolen Straßen“, in denen ein Fahr- sowie Park- und Halteverbot gilt, wurden auf Basis der Wiener Hitzekarte ausgewählt. Sie verteilen sich über die ganze Stadt. In den sechs Bezirken Landstraße, Simmering, Hietzing, Döbling, Brigittenau und Donaustadt sind keine vorgesehen.

Im Vorjahr gab es drei Erfrischungszonen in Landstraße, Favoriten und Ottakring – damals als spontane Aktion gegen die Hitze. Nach positivem Feedback stellte Hebein im Herbst einen Ausbau in Aussicht. Klimatische Tests hätten gezeigt, dass die Umgebungstemperatur in den „coolen“ Arealen um bis zu fünf Grad gesenkt werden konnte.