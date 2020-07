Schnellschuss: "Kultursommer 2020" in ganz Wien

Im Arkadenhof des Rathauses, das ein „Facelifting“ erhalten hat und mit 400 Grünfläche und elf Bäumen neu gestaltet wurde, startet am Donnerstag, was der Wiener einen „Schnellschuss“ nennt: der „Kultursommer 2020“.

Denn der nach dem Corona-Shutdown sehr kurzfristig geplante Veranstaltungsreigen soll – mit rund 2000 Künstlern an 25 Locations in allen 23 Bezirken – „Kunst und Kultur in ihrer großen Vielfalt wieder live erlebbar machen“, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Also: „Wien dreht auf!“