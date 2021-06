Volksschule im Sophienspital ist abgesagt, der Bezirkchef verärgert

Markus Reiter ist ein Bezirkschef, dem seine Amtskollegen aus anderen Bezirken in Zeiten von Rot-Grün gerne angekreidet haben, dass ihm das Rathaus jeden Wunsch erfülle – vor allem, was seine vielen Begegnungszonen angeht. Für andere Teile Wiens bleibe da nichts übrig, so der Vorwurf.

Jetzt, unter Rot-Pink, findet sich der grüne Vorsteher von Neubau nun selbst in der Rolle des Bittstellers wieder.

Anlass ist der Umstand, dass auf dem Gelände des früheren Sophienspitals beim Westbahnhof nun doch keine Ganztagesvolksschule gebaut wird. Laut ursprünglichem Plan sollen auf dem Gelände bis 2024 rund 180 geförderte Wohnungen (darunter 18 Gemeindewohnungen), Kulturangebote, Gastronomie, ein Park, ein Kindergarten und eben eine Volksschule entstehen.