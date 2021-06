Bei den Wiener Grünen läuft es nicht rund: Vom Zittern und Zaudern

Das Profil leidet darunter. Und das leugnet man nicht einmal: „Alle wissen, dass es mehr Zug zum Tor brauchen wird“, sagt ein Gemeinderat hinter vorgehaltener Hand. Die Latte, an der Kraus und Pühringer gemessen werden, steht damit fest.

Antrag verhindert

Und auf sie wartet noch eine Baustelle: Fast noch schwerer als mit der Oppositionsrolle tun sich die als besonders links und kritisch geltenden Wiener Grünen damit, eine Haltung zur Koalition mit der ÖVP im Bund zu entwickeln.

Und so machte dieser Tage in der Partei die Erzählung die Runde, dass Wiener Funktionäre einen pikanten Antrag für den grünen Bundeskongress vorbereiten wollten: Sie wollten auf der Versammlung in zwei Wochen den Beschluss erwirken, dass Regierungsmitglieder zurücktreten müssen, wenn gegen sie Anklage erhoben wird – und die Grünen andernfalls aus der Koalition austreten.

Eine klare (und lange erwartete) Kampfansage an die ÖVP. Der Antrag konnte, heißt es in der Partei, gerade noch verhindert werden.

Das Zaudern geht auch an dieser Front weiter.