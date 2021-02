"Rote Linie überschritten": Grüner Aufstand gegen ÖVP

Am Donnerstag findet eine Sondersitzung des Nationalrats statt. Die SPÖ wird dabei einen Antrag einbringen, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, sich zum humanitären Bleiberecht zu bekennen und "diese grausamen Abschiebungen" zurückzunehmen. Darüber hinaus sollen die betroffenen Länder bzw. Gemeinden im Verfahren über die Gewährung von humanitärem Bleiberecht verpflichtend angehört werden, um die lokalen Gegebenheiten in der Entscheidung berücksichtigen zu können.

"Signal nach innen"

Was bedeutet das also? Werden die Wiener Grünen das Koalitions-Ende fordern, wenn die ÖVP hier nicht zustimmt?

"Die Koalitionsfrage stellt sich nicht. Wir werden sicher nicht einer Pandemie die Koalitionsfrage stellen", sagt Peter Kristöfel, interimistischer Parteichef der Wiener Grünen auf KURIER-Nachfrage.

Und weiter: "Wir wollen Haltung zeigen und nach innen signalisieren, dass wir zu dieser Haltung stehen. Mit der Erklärung wollen wir zeigen, dass wir voll hinter dem Parlamentsklub stehen und ihm den Rücken stärken. Es muss eine Lösung für Härtefälle geben."

Maurer: "Bin Wiener Grünen dankbar"

Auch die Bundespartei hat zur "Wiener Erklärung" Stellung bezogen. Klubobfrau Sigrid Maurer sagt dem KURIER: "Ich bin den Wiener Grünen dankbar für die Unterstützung in unserem gemeinsamen Kampf für ein menschliches Österreich. Grüne Politik basiert auf den Menschenrechten und wir treten auch in der Regierung vehement für sie ein. Wir werden der ÖVP unsere Vorschläge vorlegen, der Innenminister ist nun in der Verantwortung."