Neues System in den Waggons: Echtzeit-Info über der U-Bahn-Türe

Zahlt es sich aus, von der U-Bahn zum Bus hochzuhetzen? Befindet sich der Ausgang, den man braucht, am vorderen oder am hinteren Zugende? Und gibt es dort einen Aufzug?

Es sind praktische Fragen wie diese, die U-Bahn-Nutzer künftig bereits in den Waggons beantwortet bekommen. (Und nicht erst am Bahnsteig oder wenn der Bus, den man erwischen wollte, ohnehin schon weg ist.)

Möglich macht das ein digitales Fahrgastinfo- und Wegeleitsystem, das die Wiener Linien und Siemens entwickelt haben.

Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) lobte es bei der Präsentation am Montag als „All-in-Lösung“. Eingesetzt wird das System in der nächsten Garnituren-Generation, dem X-Wagen.

Monitore statt Pläne

In diesem befinden sich über den Türen keine statischen Netzpläne mehr, sondern Bildschirme. Auf jener Seite, auf der sich die Türen in der nächsten Station öffnen, wird eingeblendet, in welcher Richtung die Ausgänge oder Aufzüge liegen und in welche anderen Linien man umsteigen kann.

Auch deren Abfahrtszeiten werden angezeigt – wobei mit einem Ampelsystem gekennzeichnet ist, wie sehr man sich beeilen muss.