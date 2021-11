Die U2 soll Vorzeige-U-Bahn bei Sonnenstrom werden

Wien habe die größte Fotovoltaik-Initiative in der Geschichte geplant. Bis 2025 sollen Anlagen mit 250 Megawatt Peak (MWp) errichtet werden – das entspricht einer Fläche von fast 100 Fußballfeldern pro Jahr.

Gerade bei der begrenzten Fläche in Städten brauche es darum effektive Lösungen, so Gara. Die Stadt solle so zum Vorreiter bei innovativen Lösungen bei U-Bahnen, Parkplätzen und Lärmschutzwänden werden.

Pilotprojekt in Ottakring

Im Bezirk ist die Idee wohlwollend aufgenommen worden. Der entsprechende Antrag wurde in der Verkehrskommission von allen Fraktionen angenommen und und an die Wiener Linien weitergeleitet. Auch dort steht man dem Vorhaben positiv gegenüber und prüfe nun eine mögliche Umsetzung, sagt eine Sprecherin auf KURIER-Anfrage. Man sei immer froh über Vorschläge von den Experten im Bezirk.