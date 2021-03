Österreichs größte Photovoltaik-Anlage steht jetzt in Wien

Besser hätte das Wetter gar nicht zum Anlass passen können. An einem strahlend-sonnigen Frühlingstag wurde am Mittwoch Österreichs größte Photovoltaik-Anlage in der Donaustadt in Betrieb genommen. Auf der 12,5 Hektar großen Fläche einer ehemaligen Schotterdeponie an der Schafflerhofstraße erzeugen 25.625 Module ab sofort jährlich 12 Gigawattstunden Solarenergie.

Damit versorgt das Gemeinschaftsprojekt von Wien Energie, städtischer Müllabfuhr (MA 48) und Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien (MA 49) künftig 4.900 Haushalte und spart 4.200 Tonnen CO 2 pro Jahr ein.

Entsprechend stolz zeigte sich folglich auch der für Wien Energie zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) bei der Eröffnung: "Leuchtturmprojekte wie dieses zeigen, dass der Stadt kein Projekt zu groß ist, um CO 2 -neutral zu werden. Während andere nur reden, investieren wir massiv in die Erzeugung von erneuerbarer Energie. So schaffen wir zeitgleich zukunftsfitte Infrastruktur für die nächsten Generationen und sichere Arbeitsplätze in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.“

Handlungsbedarf

SPÖ und Neos wollen Wien bekanntlich zur "Klimamusterstadt" machen, bis zum Jahr 2040 soll die Bundeshauptstadt klimaneutral werden. Einer der zentralen Hebel dafür ist die Energiewende, der Sektor steuert aktuell ein Viertel der Wiener Treibhausgasemissionen bei. Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energie darum von 9,4 auf 30 Prozent, die Stromerzeugung durch Photovoltaik im Stadtgebiet bis 2025 von derzeit 70 auf 250 Megawatt (MW), bis 2030 auf 800 MW gesteigert werden.