Regierung fördert Photovoltaik 2021 mit mehr als 100 Millionen Euro

Das Klimaschutz- und Umweltministerium wird heuer über 100 Mio. Euro in den Ausbau der Photovoltaik investieren und damit neue Anlagen und auch Erweiterungen fördern. "Bis 2030 soll in Österreich auf einer Million Dächern Sonnenstrom produziert werden", so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag. Ab heute sind Anträge für die Tarifförderung möglich.

Die Förderung kann unter www.oem-ag.at beantragt werden. Es können Anlagen mit einer Erzeugungskapazität von 5 kWp (Kilowatt Peak) bis maximal 200 kWp gefördert werden. Eine Photovoltaik-Anlage für ein klassisches Einfamilienhaus umfasst 4 bis 10 kWp.