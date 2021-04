Auf Probefahrt mit der neuen Wiener U-Bahn

Gemächlich ging es los. Mit 25 Stundenkilometern pilotierte ein Testfahrer der Wiener Linien am Mittwoch die erste, bereits ausgelieferte Garnitur der neuesten Wiener U-Bahn-Generation, Codename: X-Wagen, über ein Betriebsgleis von der Station Stadion bis zur Wiener-Linien-Zentrale nach Erdberg.

Neben dem KURIER und weiteren Medienvertretern an Bord: Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ), Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer und Arnulf Wolfram, CEO von Siemens Mobility Austria, dem Hersteller des Zuges.

Regionale Wertschöpfung

Ein "waschechter Wiener" sei der X-Wagen, sagt Hanke. Schließlich werden die Waggons in Simmering zusammengebaut, dadurch bleiben 60 Prozent der Wertschöpfung in Wien, weitere 35 Prozent in der EU. 100 Arbeitsplätze sichert das laut dem für die Wiener Linien zuständigen Stadtrat in der Bundeshauptstadt.

34 Züge à sechs Waggons sollen bis 2030 geliefert werden, zusätzlich gibt es eine Option auf elf weitere Züge. Auftragsvolumen: 550 Millionen Euro.