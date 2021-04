Badner Bahn und U-Bahn: Die neue Garnituren sind auf Schiene

Vergangenen Sommer wurde der erste X-Wagen fertig gebaut, die Wiener Linien haben in danach intern getestet. Ab 2022 wird er auf den Linien U1 bis U4 unterwegs sein. Wenn 2027 die vollautomatische U5 zwischen Karlsplatz und Frankhplatz in Betrieb geht, wird der X-Wagen auch dort fahren: Er kann mit und ohne Fahrer eingesetzt werden.

34 Stück hat die Stadt bestellt. Der X-Wagen wird 928 Fahrgäste fassen (bei den jetzigen Garnituren sind es 882). Das liegt daran, dass es weniger Sitzplätze gibt: Sie wurden im Türbereich eingespart, damit dort mehr Platz ist und das Ein- und Aussteigen schneller geht.

Gebaut wird der X-Wagen (wie auch die neue Badner Bahn) übrigens in Wien. Allerdings nicht in der Donaustadt, sondern im Siemens-Werk in Simmering.