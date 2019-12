Badner Bahn: Im 7,5-Minuten-Takt in die Oper

Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke ( SPÖ) und der NÖ-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP) sehen im Vertrag, der diese Woche unterzeichnet wurde und Ende 2020 in Kraft tritt, den Beweis für die gute Zusammenarbeit ihrer Bundesländer in Fragen des Öffentlichen Verkehrs. Wiens Öffi-Stadträtin Ulli Sima ( SPÖ) betont den Klimaaspekt: „Eine einzige Pendlerin, ein einziger Pendler auf der Strecke von Baden nach Wiener Neudorf spart durch die Benutzung der Badner Bahn statt des Autos durchschnittlich 940 Kilogramm pro Jahr.“

Der neue Vertrag enthält folgende Etappen:

Ab dem 13. Dezember 2020 wird das Angebot um rund 350.000 Zugkilometer ausgeweitet. Täglich verkehrt dann die Badner Bahn zwischen der Oper von 5 Uhr bis 0.30 Uhr im 15-Minuten-Takt. Zwischen der Oper und Wiener Neudorf wird sogar der 7,5-Minuten-Takt täglich von 6.30 bis 21 Uhr eingeführt. An den Samstagen gibt es für den SCS-Einkaufsverkehr von 9 bis 21 Uhr auch einen 7,5-Minuten-Takt.

Bis zum Dezember 2023 werden sukzessive 18 neue Triebwagen der Type 500 ausgeliefert, die auf der Strecke die alten, nicht barrierefreien Triebwagen der Type 100 aus den 70er- bis 90er-Jahren ersetzen werden. Bei Bedarf besteht auch noch die Option auf weitere 16 neue Triebwagen.

Ab dem Dezember 2023 wird der 7,5-Minuten-Takt zwischen der Staatsoper und Wiener Neudorf auf die Zeit zwischen 5 und 21 Uhr ausgeweitet. Weiters verkehren diese Züge in Doppeltraktion, was dann ein Mehr von 25 Prozent an Sitz- und Stehplätzen pro Stunde und Richtung bedeutet.

Weitere Optionen sind: Ab 2026 ist die Verlängerung des 7,5-Minuten-Takts nach Traiskirchen geplant und ab 2028 könnte dieser Takt dann auch bis Baden eingehalten werden.