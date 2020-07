Fahrerlose Zukunft: Erster X-Wagen fertig gebaut

X-Wagen heißt die neue Generation der U-Bahn-Züge in Wien. Ab 2022 werden die Waggons auf den Linien U1 bis U4 unterwegs sein. Nun ist der allererste fix-fertige X-Wagen vom Stapel gerollt. Bevor tatsächlich Fahrgäste einsteigen, werden zahlreiche Tests absolviert.

Das Besondere an den X-Wagen, die wie die Vorgänger V-Wagen und Silberpfeile aus dem Hause Siemens kommen: Sie können vollautomatisch – also ohne Fahrer – unterwegs sein und werden das auf der neuen U5 auch tun. Der in Wien produzierte U-Bahn-Zug besteht zu 90 Prozent aus recyclebaren Materialien. 34 Stück mit Option auf elf weitere sind bestellt worden.

Bauweise und Ausstattung bringe zudem einen „besonders niedrigen Energieverbrauch“ mit sich, erklärt Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Tatsächlich kommt der neue X-Wagen mit weniger Sitzplätzen aus (aus Schichtholz als Quer- aber auch Längssitze), dafür sind die Eingangsbereiche großzügiger und es finden mehr Fahrgäste Platz, nämlich 928 statt 882. Die Züge sind barrierefrei und sollen sukzessive die Silberpfeile ersetzen.