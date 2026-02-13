Neues Pilnacek-Gutachten: Keine Hinweise auf Unfall oder Tötung

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt prüft seit einigen Monaten, ob zum Tod von Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek wieder Ermittlungen eingeleitet werden sollen - und hat Elke Doberentz, Leiterin des Instituts für Gerichtliche Medizin in Innsbruck, beauftragt, ein Gutachten zur Frage der Todesursache zu erstatten. Jetzt teilt die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien das Ergebnis mit: "Die Todesursache des Mag. Pilnacek ist ein Ertrinken. […] Konkurrierende Todesursachen, weder aus innerer krankhafter Ursache noch anderweitige traumatische Todesursachen, konnten nicht festgestellt werden", heißt es in dem 110-seitigen Gutachten.

Laut der Gutachterin sei "am ehesten von einem suizidalen Ertrinken auszugehen". Für einen Unfall oder ein Tötungsdelikt würden sich "aus den Umständen und Befunden" aus gerichtsmedizinischer Sicht keine Anhaltspunkte ergeben. "Bagatellverletzungen" Die Verletzungen am Körper des früheren Justiz-Sektionschefs seien einem "mehrfachen Anstoß- oder Sturzgeschehen" zuzuordnen. "Es fanden sich keine Verletzungen an schlagtypischer Lokalisation. Es handelt sich um Bagatellverletzungen ohne jedweden eigenen todesursächlichen Stellenwert", erklärt sie weiter.

Fotos und vier verschiedene Gutachten Wichtig ist: Die Gerichtsmedizinerin hat nicht den Leichnam begutachtet. Pilnacek starb am 20. Oktober 2023, wurde rund eine Woche später obduziert und im November 2023 beigesetzt.

Was ihr vorlag, sind Bilder der Obduktion sowie Gutachten und Stellungnahmen - nicht nur das offizielle von Gerichtsmediziner Christian Matzenauer, sondern auch jene, die Buchautor Peter Pilz privat besorgt hat. Auf die Einschätzungen von Unfallchirurg Wolfgang Schaden, Gerichtsmediziner Stefano Longato und Michael Tsokos sei im neuen Gutachten detailliert eingegangen worden, heißt es bei der OStA.

Wie es weitergeht Laut Aussendung der OStA Wien fehlt noch der Bericht eines IT-Experten zur Smartwatch, die Pilnacek bei seinem Tod am Handgelenk trug. Um diese gab es, wie berichtet, ebenfalls ein großes Gezerre: Das Landeskriminalamt NÖ war zunächst nicht in der Lage, Daten auszuwerten, ein IT-Experte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte dann mehr Erfolg, aber nur einen eingeschränkten Zuständigkeitsberereich. Die Staatsanwaltschaft Krems hat dann eine "ergänzende Auswertung" in Auftrag gegeben, das Ergebnis liegt noch nicht vor. Aktuell läuft im Parlament ein U-Ausschuss rund um die Frage, ob es bei den Ermittlungen zum Tod Pilnaceks Fehler gab - entweder aus Schlamperei oder wegen politischer Interventionen. Auch die Todesursache spielte im U-Ausschuss zuletzt eine große Rolle. So machten die Abgeordneten in ihrer ersten Sitzung einen Ausflug nach Rossatz, wo Pilnaceks Leichnam am Morgen des 20. Oktober 2023 gefunden wurde.

Mehr zum Thema