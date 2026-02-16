Inland

"Hetzjagd": Karner-Kritik an Zeugenliste für Pilnacek-Ausschuss

Gleich 15 Polizeibeamte sollen im U-Ausschuss befragt werden. Der Innenminister spricht von einer "unerträglichen" Hetzjagd der FPÖ.
16.02.2026, 10:22

KONSTITUIERENDE SITZUNG DES U-AUSSCHUSSES ZUR CAUSA PILNACEK

Zusammenfassung

  • Innenminister Karner kritisiert die neue Ladungsliste des Pilnacek-U-Ausschusses scharf.
  • Er bezeichnet die Vorladung zahlreicher Polizisten, insbesondere aus Niederösterreich, als "Hetz- und Treibjagd" der FPÖ.
  • Karner betont die Belastung für die Betroffenen und kündigt weitere Unterstützung durch das Innenministerium an.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Montag am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten scharfe Kritik an der neuen Ladungsliste des Untersuchungsausschusses zu den Ermittlungen im Fall Pilnacek geübt. 

Von 25 Personen seien 15 Polizeibeamte, neun von diesen wiederum Mitarbeiter des Landeskriminalamts Niederösterreich. Karner sprach von einer "Hetz- und Treibjagd" der FPÖ und ihrer Handlanger auf rechtschaffene Polizistinnen und Polizisten, die "unerträglich" sei.

Pilnacek-Selbstmord: Was der U-Ausschuss bislang wirklich gebracht hat

Das gelte vor allem dafür, dass Menschen, "die Verbrecher jagen", geladen und förmlich "in diesen Untersuchungsausschuss gejagt" würden. Den Kolleginnen und Kollegen werde seitens des Innenministeriums "selbstverständlich" auch weiterhin Beratung angeboten, betonte Karner. 

Das sei "Pflicht und Verantwortung eines fürsorglichen Dienstgebers". Die Ausschüsse seien für die Betroffenen eine enorme Belastung und auch eine psychische Herausforderung, hielt der Innenminister fest.

Gerhard Karner FPÖ ÖVP Niederösterreich Christian Pilnacek
