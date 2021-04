Casinos-Affäre und Amtsgeheimnisse: Worum es bei den Beschuldigten geht

Gernot Blümel, Finanzminister (ÖVP)

Am 11. Februar 2021 war Blümel bei der WKStA und willigte in eine freiwillige Nachschau in seiner Wiener Wohnung ein. Dabei wurden das Handy und der Laptop Blümels sichergestellt.

Die Vorwürfe gegen Blümel: Untreue, Amtsmissbrauch, Bestechung/Bestechlichkeit.

Auf Blümel kam die WKStA wegen Nachrichten auf dem sichergestellten Handy von Ex-Novomatic-Chef Neumann, der 2017 bei Blümel (damals noch nicht-amtsführender Stadtrat in Wien) um einen Termin beim damaligen Außenminister und heutigen Kanzler Sebastian Kurz gebeten hat, um zwei Dinge zu besprechen: Erstens "Spende", zweitens "ein Problem in Italien" mit Steuern.

Die ÖVP erklärte später, Novomatic-Eigentümer Johann Graf habe nicht Kanzler Kurz, sondern Aufsichtsrätin und Schwiegertochter Martina Kurz getroffen.