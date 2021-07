Vatikan: Kurz-Vorschlag ist "menschenunwürdig"

Sebastian Kurz' Vorschlag, Flüchtlinge auf einer Insel zu internieren und so die umstrittene Flüchtlingspolitik von Australien als Beispiel für die EU heranzuziehen, sorgte nicht nur in Österreich für große Empörung. Im Vatikan hieß es, dass dieser Vorschlag nicht den Mensch respektiere und "menschenunwürdig" sei. Österreich wolle das Konzept der USA oder Australiens nachahmen, die ihrerseits eine Politik umsetzten, "die meiner Ansicht nach nicht sehr menschenwürdig ist", sagte Antonio Maria Veglio, Präsident des päpstlichen Migrantenrates.

In der ORF-"ZiB2" auf die immer stärker werdende Kritik angesprochen, sagte der Außenminister zum rigorosen Asylsystem in Australien - das deutsche Handelsblatt spricht von einem "Folterstaat" -, dass immer nur die "halbe Wahrheit" berichtet werde. "Was verschwiegen wurde, ist, dass Australien in den letzten Monaten Zehntausende Menschen freiwillig mittels Resettlement-Programmen aufgenommen hat", erklärte der ÖVP-Politiker am Montagabend. Australien habe der "illegalen Migration" und dem "illegalen Schlepperwesen" den Kampf angesagt. Bestärkt in seiner Meinung zur Internierung von Flüchtlingen wird Kurz von Parteikollegen und Innenminister Wolfgang Sobotka (mehr dazu hier).