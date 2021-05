Wie russische Medien die Minsker Flugzeugaffäre verwässern

In einem riesigen Gebäude in St. Petersburg laufen die Fäden zusammen. Von dieser als "Trollfabrik" bekannt gewordenen Stätte aus werden falsche, manipulative oder halbwahre Botschaften in Umlauf gebracht. Auch Hackergruppen sollen hier tätig sein.

Weniger geheimnisvoll geht es bei RIA oder Russia Today, das mittlerweile auf fünf Fremdsprachen, inklusive Deutsch, erscheint. Sie werden offiziell vom russischen Staat finanziert. Bei vielen anderen Medien, die pro-Kreml-Inhalte produzieren, ist das nicht so transparent. Dennoch fügen sie sich in ein Bild ein, das von der EU seit mittlerweile 2015 genau beobachtet wird. Auf der Homepage EUvsDisinfo.eu wird blogartig festgehalten, was Mitgliedstaaten und Experten an Desinformation und Propaganda (vor allem aus prorussischen Quellen) herausfiltern können.