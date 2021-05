Gekapertes Flugzeug: Weißrusslands Diktator und seine Nähe zu Putin

Den vielfach geäußerten Vermutungen, der russische Präsident Wladimir Putin müsse in die Umleitung des Flugzeuges mit Protassewitsch an Bord involviert gewesen sein oder dieser zumindest sein Okay gegeben haben, schließt sich Mangott nicht an. „Ich wäre sehr vorsichtig mit einer solchen Aussage“, sagt er.

Weißrussland habe zwar eine integrierte Luftraumüberwachung mit Russland, verfüge aber über eine eigene, schlagkräftige Luftwaffe und sei durchaus in der Lage, eine derartige Aktion allein durchzuführen.

„Viele in der EU und in den USA, die Russland grundsätzlich kritisch gegenüber stehen, stricken nun das Narrativ, dass Weißrussland diesen Schritt nicht ohne Russland gekonnt und ihn sich nicht getraut hätte“, so Mangott. Was aber beides nicht zutreffe.