Der Konflikt um Weißrussland erreicht die Eishockey-WM in Riga

Es ist so üblich, dass eine Stadt, in der die Eishockey-Weltmeisterschaft stattfindet, auf Plätzen und Brücken für das Turnier wirbt. Fahnen und Flaggen der 16 Teilnehmer vermitteln internationales Flair.

Derzeit sind in Riga die Flaggen von zwei Ländern nicht vertreten. Russland tritt wegen des Dopingurteils unter den Olympischen Ringen als "Russisches Olympia-Team" an. Und die rotgrüne Flagge von Weißrussland wurde von den lettischen Politikern durch eine weißrote der Opposition ersetzt.

Rigas Bürgermeister Martins Stakis begründete am Montag in einem offiziellen Statement: "Eine Flagge, die ein Regime symbolisiert, das staatlichen Terrorismus ausführt, hat in Riga nichts verloren. Also haben wir sie abmontiert."