Tichanowskaja - von der Hausfrau zur Ikone der weißrussischen Opposition

Lukaschenko, der sich schon mal mit Maschinengewehr in der Hand zeigt, wirkt nicht wie ein Mann, der bereit ist, aufzugeben. Aber Tichanowskaja ist überzeugt, dass er früher oder später aufgeben wird müssen.

„Er kann nicht jeden einsperren. Wir sind so sehr entschlossen. Er kann nicht jeden brechen“, sagt sie. „Wir haben Angst. Aber das Sehnen nach einem Wandel und Freiheit wächst über die Angst. Niemand will gebrochen werden, aber jetzt bei den friedlichen Protesten, da gibt es in den Augen der Menschen diesen Blick der Liebe. Nicht der Hass, den man in Lukaschenkos Augen sieht.“

Die Protestierenden fordern Lukaschenko auf, abzuhauen. „Aber sie tun es nicht grob. Ich glaube, unsere Schwäche ist unsere Stärke.“

Will sie zurückkehren und sich den Protesten anschließen?

„Ich will unbedingt heimgehen“, sagt sie. „Ich liebe Belarus und ich werde zurückgehen, sobald ich weiß, dass meine Kinder und ich in Sicherheit sind. Natürlich.“

*Tom Parfitt ist Redakteur bei der britischen Times. Der KURIER hat den Artikel von Parfitt und von the-interview-people.com übernommen