Provokationen in Berlin

Die Kluft zwischen der EU und Russland tragen auch andere weitere. Etwa im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin (BPK), wo Journalisten für Journalisten wöchentlich Konferenzen organisieren, bei der alle Sprecher der Ministerien und der Kanzlerin Rede und Antwort stehen. Auch den Vertretern von RT. Einige nützen dies zur Selbstinszenierung. Das Ergebnis zeigt sich in Clips, wo Zitate aus dem Zusammenhang gerissen oder für ihre Botschaft instrumentalisiert werden, die lautet: Sie seien die einzigen Journalisten, die kritische Fragen stellen. Mathis Feldhoff, ZDF-Journalist und Vorsitzender der BPK, findet das problematisch: "Das ist eine Haltung, die den Journalismus insgesamt delegitimiert." Eine Reihe von Hauptstadt-Journalisten hat deswegen jüngst einen offenen Brief verfasst. Sie befürchten eine Instrumentalisierung des Vereins und der Pressekonferenzen durch teilnehmende Korrespondenten, heißt es in dem Schreiben.

Feldhoff kann den Unmut nachvollziehen, ist mit Blick auf Sanktionen aber vorsichtig. Sie suchen das Gespräch mit den Leute von RT DE, genauso wie mit dem Verein der Auslandspresse, der ebenfalls sensibilisiert ist. Neun RT DE-Vertreter sind dort Mitglied und können so an der Bundespressekonferenz teilnehmen. Dennoch: Er sieht den Verein als Herzkammer der Pressefreiheit mit Mitgliedern aus allen gesellschaftspolitischen Spektren – "daher müssen wir auch sehr viel aushalten". Dass es unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt gibt, sei nicht neu – "früher war es der Kalte Krieg, heute ist es die Corona-Pandemie". Und: "Der Ausschluss von Medien kann in unserem Verein, der auf Toleranz, Breite und Respekt ausgelegt ist, nicht das richtige Mittel sein bzw. nur die Ultima Ratio", so Feldhoff.

Kein Konto für RT

Auch weil er wohl weiß, welche nachhaltigen Folgen das für deutsche Korrespondenten in Moskau haben könnte. Zuletzt gab es Streit, weil die deutsche Commerzbank RT DE die Kontoführung kündigte – die Gründe bleiben Bankgeheimnis. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa beklagte dennoch Behördendruck und verlangte, "ein normales Funktionieren von RT zu gewährleisten". Ansonsten wäre man gezwungen, "harte Gegenmaßnahmen für die in Russland arbeitenden deutschen Medien zu ergreifen".

Unklar ist, wie der Aufbau des Senders in Deutschland funktionieren soll – staatlich finanzierte Rundfunkangebote sind nicht zulassungsfähig. Wie der KURIER erfuhr, wurde auch noch keine Lizenz bei der zuständigen Landesmedienanstalt beantragt. Nach Gründen und Zeitplan gefragt, ließ RT DE wissen: "Die Ausstrahlung erfolgt nach den deutschen und europäischen Vorschriften." Möglich wäre, dass die Lizenz in einem anderen EU-Land beantragt wird – und man so über Umwege ins Fernsehen kommt.