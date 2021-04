Ukraine, Belarus, Nawalny - Putin bleibt unberechenbar

Gerüchte machten die Runde, dass eine etwa 4.000 Mann starke Elitetruppe dennoch auf der Krim bleibt. Und auch an der Grenze zu Russland im Osten der Ukraine dürfte zumindest ein Teil stationiert werden – vorerst soll der Befehl bis September lauten.

„Von den ungefähr 100.000 Mann geht hoffentlich die Hälfte bald heim“, sagt Gustav Gressel, Sicherheitsexperte beim internationalen Thinktank European Council of Foreign Relations (ECFR). Man müsse die nächsten Schritte abwarten.

Der ukrainische Präsident Selenksi gab sich ebenfalls abwartend. Der Schritt werde dazu beitragen, die Spannungen abzubauen. Auf Twitter betonte Selenski aber, die Ukraine bleibe wachsam. Sein Land wolle Frieden und sei der internationalen Staatengemeinschaft sehr dankbar für deren Unterstützung.

Putins Einladung

Wenige Stunden später erklärte Putin sich zu einem Treffen mit Selenski bereit - allerdings nicht wie vom Ukrainer vorgeschlagen in der Ostukraine, sondern in Moskau. „Wenn es um die Entwicklung der beidseitigen Beziehungen geht, dann bitte. Wir empfangen den Präsidenten der Ukraine zu jeder für ihn angenehmen Zeit in Moskau“, sagte Putin laut Agentur Interfax.

Selenski hatte dem Kremlchef angesichts der massiven Spannung zuvor ein Treffen im Konfliktgebiet Donbass vorgeschlagen. „Ich bin bereit, weiter zu gehen und Ihnen ein Treffen an jedem Punkt des ukrainischen Donbass vorzuschlagen, wo Krieg herrscht“, sagte der 43-Jährige auf Russisch in einer Ansprache. Im Donbass, so Putin, könnte der Präsidnet nur mit den Führern der prorussischen Separatistengebiete Luhansk und Donezk treffen. Für Selenski unannehmbar.

Jetzt also ein Gesprächsangebot in Moskau. Wie es weitergeht? Putin und sein Führungsteam in Moskau lässt die Welt weiter rätseln.