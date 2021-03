Botschaften an Putin aus dem „freundlichen KZ“

In der Vorwoche war der Kontakt zu ihm auch für engste Vertraute abrupt abgerissen. Der Grund scheint nun klar: Nawalny, der eine mehrjährige Haftstrafe wegen Verstöße gegen Meldeauflagen verbüßt, wurde in eine neue Gefängnisanstalt verlegt. Dies bestätigen nicht nur Aussagen seiner Anwälte, sondern auch ein Brief des 235. Garnisonsgerichts in Moskau.