Erst am Wochenende war der russische Ministerpräsident Mikhail Mishustin zu Gesprächen bei Lukaschenko im Präsidentenpalast in Minsk. Und am Tag nach Putins Rede steht an diesem Donnerstag Lukaschenkos "Rede an die Nation" an. Auch ein Telefonat mit Putin ist angekündigt.

Der russische Präsident hat bereits für Freitag den Föderationsrat in Moskau einberufen: „Den braucht Putin nur für eine Kriegserklärung oder eine Föderation“, sagt Gressel im Gespräch mit dem KURIER.

Und der Westen? „Der dürfte ausatmen. Alle wären angesichts der drohenden Kriegsgefahr in der Ukraine am Ende froh, wenn es ,nur’ auf eine Föderation hinausliefe. Dabei verschwindet aber ein souveräner Staat von der Landkarte.“