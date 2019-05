Fake-News: Wenn Nachrichten zur Waffe werden

Fünf zentrale Strategien der Manipulatoren

Eliten gegen das Volk

Es wird das Bild der „bösen Eliten“ (Banken, Unternehmen, Juden, Oligarchen) gezeichnet, die gegen das Volk agierten und dieses unterjochen. Zugleich werden gewisse politische Gruppen als „stille Mehrheit“ oder „Stimme des Volkes“ dargestellt. Oft angewandt wird diese Methode bei Wahlen oder Krisen. Sputnik berichtete etwa über angebliche Wahlfälschungen in Deutschland (betrieben von den Regierenden) oder darüber, dass Wirtschaftseliten hinter der Migration steckten (billige Arbeitskräfte). Das Fehlen von Fakten wird als Beleg dafür dargestellt, mit welcher Inbrunst Eliten die Vertuschung betreiben.



Ziel: Misstrauen in Institutionen

Bedrohte Werte

Konservative, traditionelle Werte werden als gefährdet dargestellt. Etwa: „Anstand“ bedroht von „Dekadenz“. Und wieder: „sie“ gegen „uns“, die „schweigende Mehrheit“. Attackiert werden dabei vor allem progressive Werte wie Frauen- und Minderheitenrechte. Feindbilder: Homosexuelle und Muslime. Kommuniziert wird aus einer vermeintlich moralisch höheren Position. Titel einer „Reportage“ aus Schweden auf der Website riafan: „Wie es ist in einem Land siegreicher Toleranz: Diktat von Schwulen und Lesben, Unterdrückung von Männern und Frauen, Russophobie und Angst.“

Ziel: Zwietracht und Uneinigkeit

Verlust der Souveränität

Beschworen wird das Mantra, Europas Nationalstaaten seien fremdbestimmt: von der NATO, der EU, den USA. Nationale Identitäten seien in Gefahr: durch Schwule, den Islam oder Kinderrechte – letztere würden konservative Familienwerte gefährden. Kooperation zwischen EU-Staaten wird als Kapitulation vor äußeren Mächten beschrieben. So titelte Sputnik eine „Analyse“ über die Idee einer EU-Armee: „Waffen-EU: Warum eine EU-Armee eine schlechte Idee ist.“ Zugrunde liegt der Story übrigens die These, dass Lettland eigentlich kein souveräner Staat sei.

Ziel: Angst, Misstrauen in die EU

Bevorstehender Kollaps

In Permanenz wird der unmittelbar bevorstehende Kollaps der EU prophezeit. Das wirkt vor allem in Krisenzeiten und verstärkt vorhandene Ängste. Die Ironie daran: Seit mindestens 10 Jahren prophezeien Kreml-nahe Medien den baldigen Untergang der EU. Vor der Wahl taucht das Thema wieder öfter auf. Als ein Beleg werden die Gelbwesten-Proteste in Frankreich genannt. Oder: von Russland selbst präferierte und unterstützte Parteien. So titelte Russia Today (RT): „Kollaps des EU-Superstaates? Europaskeptiker könnten Brüssel nach den Mai-Wahlen lähmen – Studie.“

Ziel: Verstärken bestehender Ängste

Die Notbremse: Zynismus

Wird es eng in der Faktenlage, greifen die Kreml-Strategen ganz tief in die Witzkiste. Ein Beispiel: der Fall Skripal. Das Opfer (russischer Ex-Agent in Großbritannien) sowie der Vergiftungsfall wurden als Lachnummer abgetan. Und so ist es durchwegs mit dem für den Kreml gefährlichsten Konzept: der Demokratie. Staatsmedien porträtieren Wahlen mit offenem Ausgang als chaotischen „Zirkus“. Kreml-Berater Surkow ging sogar weiter. Er nannte Wahlen eine „Schlacht von Bastarden“ – um als Gegenkonzept die Einheit unter einem Führer zu propagieren. Im Falle Russlands klar, wer das sein soll.

Ziel: Lächerlichmachen von Gegnern