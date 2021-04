Chinas "Masterplan"

Für nächste Woche hat Brüssel einen Gesetzesvorschlag angekündigt, um schlagkräftiger gegen unfaire Staatssubventionen aus Drittstaaten vorzugehen. Dahinter steht die Sorge, dass Unternehmen die üppigen Hilfen und Subventionen Pekings nutzen, um europäische Spitzen-Firmen aufzukaufen. So geschehen 2016 mit dem deutschen Roboterbauer Kuka. Eilig wurde damals eine Verordnung durchgesetzt: Seit Oktober werden ausländische Direktinvestitionen in Schlüsselsektoren strenger überprüft – und notfalls verboten.

Doch während die EU an der Verteidigung ihrer strategischen Wirtschaftsinteressen baut, hat China in Südosteuropa eine offene Flanke gefunden. Eine lukrative. Denn für Chinas „neue Seidenstraße“ spielt diese Region eine Schlüsselrolle als Transitroute in die EU. Und dort, weiß Faruk Ajeti, Experte für China und Südosteuropa am Wiener oiip, ist es leicht, Fuß zu fassen: „Im Vergleich zu Westeuropa sind diese Länder unterentwickelt und brauchen dringend Geld. Chinesisches Kapital ist hier herzlich willkommen.“ Denn „während die EU für Kandidaten Dutzende Kriterien geltend macht, fragt China nicht nach Menschenrechten, Demokratie oder Medienfreiheit“, sagt Ajeti.

Wie schon in Griechenland nach der Eurokrise nutzt Peking am Balkan die Krise geschickt aus. „China hat einen Masterplan. Es will die Schlüsselindustrien in europäischen Ländern mit staatlich kontrollierten Unternehmen übernehmen.“ Das Ziel: Abhängigkeiten zu schaffen. Das rechnet sich dann nicht nur durch eine Schuldenfalle, wie sie jetzt Montenegro droht. Sondern auch bei Abstimmungen wie jener im Juli 2019 im UN-Menschenrechtsrat, als 22 westliche Staaten die chinesische Führung für die Unterdrückung der Uiguren kritisierten. Aus Süd- und Osteuropa schloss sich keine Regierung an. Nicht einmal EU-Staaten wie Italien, Malta, Portugal, Ungarn, Polen, Tschechien oder die Slowakei.