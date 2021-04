Wie China seine Schuldner-Länder an die Kandare nimmt

Gerüchteweise soll eine Klausel vorsehen, dass China Land erhält, wenn Montenegro seine Schulden nicht bedienen kann. So soll Peking bereits Interesse am Hafen von Bar signalisiert haben. Ähnlich erging es bereits Sri Lanka: Sein Hafen von Hambantota steht heute unter chinesischer Kontrolle.

Chinas staatliche Entwicklungsbanken sind inzwischen genauso wichtige Gläubiger wie die Weltbank. Allein den Entwicklungsländern haben sie fast 500 Milliarden Dollar geliehen.

Chinas Vorgehensweise hat nun eine Gruppe internationaler Wirtschaftswissenschafter, darunter Forscher des Institutes für Weltwirtschaft in Kiel (IfW), unter die Lupe genommen. An die hundert geheime Kreditverträge wurden durchgeackert, und dabei zeigte sich: Den Schuldnerländern werden Geheimhaltungsklauseln aufgezwungen, über Konditionen darf nicht informiert, oft nicht einmal die Existenz des Vertrages erwähnt werden. Dabei verlangt China besonders hohe Sicherheiten – etwa Zugriff auf Barguthaben auf Treuhandkonten im Falle eines staatlichen Zahlungsausfalles. Oder auf strategische Infrastruktur wie Häfen oder Transportwege.

Und es diktiert politisches Wohlverhalten: Denn China kann einseitig den Vertrag kündigen und sofortige Rückzahlung einfordern, wenn Peking mit der Politik des Kreditnehmers nicht einverstanden ist.

Dabei begann in Montenegro alles mit dem Traum von einer Autobahn. Die wollte kein EU-Konsortium finanzieren, weil sie als unwirtschaftlich galt. China sprang ein – und finanziert jetzt mit 21 Mio. Euro Baukosten pro Kilometer die teuerste Autobahn Europas. Erst 40 Kilometer der Strecke sind fertig.

Ganz will die EU das beitrittswillige Montenegro aber doch nicht im Regen stehen lassen: Man sei bereit, so hieß es in Brüssel, bei der Finanzierung der restlichen drei Viertel der Autobahn zu helfen.