Uni-Megaprojekt in Ungarn soll durch und durch chinesisch sein

Und dafür wird nun auch eine gewaltige Summe in die Hand genommen: Mit 1,4 Milliarden Euro ist der Bau des Campus veranschlagt, mehr als Ungarn jedes Jahr für den gesamten Hochschulsektor ausgibt.

Die Krux an der Sache: China soll die Uni nicht nur betreiben, sondern auch bauen – mit chinesischen Arbeitskräften und chinesischen Baustoffen. Finanziert durch chinesisches Geld. Laut Regierungsdokumenten, die direkt36 einsehen konnte, will Ungarn dafür ein riesiges Darlehen bei der China Development Bank aufnehmen. Ungarn selbst will 300 Millionen Euro zahlen. Das Darlehen, das Ungarn vollständig zurückzahlen muss, deckt weitere 1,3 Milliarden ab.