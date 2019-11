Soros in Wien: "Orbán war entschlossen, die CEU zu zerstören"

Der ungarischstämmige US-Milliardär George Soros hat die Central European University 1991 in Budapest gegründet. Die „ CEU“ wird von Freunden, aber auch von ausgesprochenen Gegnern des streitbaren 89-Jährigen meist kurz „Soros-Uni“ genannt.

Der Gründer und Geldgeber der CEU ist für die Eröffnung – nach der durch einen Rechtsstreit mit der ungarischen Regierung erzwungenen Übersiedelung – der Privatuni nach Wien gekommen. Der Mann, dessen Name von Europa bis in die USA in aller Munde ist, mag zwar kein Lob und lange Einleitungen, wie Rektor Michael Ignatieff bei den Feierlichkeiten am Freitag betonte. Doch in einem Talar sprach er ein paar Sätze zu den Ehrengästen.

Soros bedankte sich für den freundlichen Empfang der Bildungseinrichtung in Wien und zeigte sich auch bei Bürgermeister Michael Ludwig und Bildungsministerin Iris Rauskala, die vor ihm Reden hielten, erkenntlich.

Ihre „Großzügigkeit“ und nicht zuletzt die „Energie“ der CEU-Belegschaft rund um Rektor Ignatieff hätten den Umzug erst möglich gemacht. Die von ihm gegründete Universität hätte eine fast 30 Jahre lange Erfolgsgeschichte hinter sich.

George Soros war diese Woche in Wien mit dem "Großen Goldenen Ehrenzeichen" ausgezeichnet worden. Auch dort betonte er bereits, dass er sich auf "viele Jahre der Kooperation" mit der Stadt freue.