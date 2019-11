CEU-Rektor Ignatieff: „Wien ist kein Airbnb für uns“

Ein politischer Streit mit der ungarischen Regierung hatte eine Teilübersiedelung der Privatuni notwendig gemacht. Wien freut sich über den wissenschaftlichen Zuwachs, was Bürgermeister Michael Ludwig mehrmals klarmachte. „Wir werden unser Zuhause in Budapest behalten, aber Wien ist unsere Zukunft“, sagt Rektor Michael Ignatieff. Der Standort in Budapest soll etwa durch Archiv und Bibliothek erhalten bleiben. „Aber das hängt von der Politik ab“, sagt der Kanadier in seinem Büro in Wien. Der KURIER traf ihn zum Gespräch:

Es klingt immer ein wenig nach einer Trotzreaktion, dass die CEU in Budapest bleiben will. Ist das eine „Jetzt erst recht“-Situation?