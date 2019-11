Soros-Uni-Bewertungen: „Schlimmste Schule in Wien!“

„Eine schreckliche Institution! Das ist nicht Bildung, eher ideologische Gehirnwäsche an jungen Menschen. Meiden Sie es um jeden Preis!“ Yumiko Nakajima gefiel die Central European University ( CEU) in Wien nicht. Und das schon wenige Tage nach deren inoffizieller Eröffnung. Unterricht hat zu diesem Zeitpunkt an dem Campus noch gar nicht stattgefunden. Dennoch war Yumiko das die schlechteste Bewertung auf Google Maps wert (einer von fünf Sternen).

Yumiko, die auf ihrem Profil keine Fotos hat, mag auch CNN und das regierungskritische ungarische Klubradio nicht. Ihr gefallen hingegen der Budapester Flughafen und Fox News.