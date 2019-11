CEU-Gründer George Soros im Wiener Rathaus geehrt

Der ungarischstämmige US-Investor und Gründer der Central European University (CEU), George Soros, ist am Donnerstag mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien bedacht worden. Die Auszeichnung wurde anlässlich der Übersiedlung der Privatuni von Budapest nach Wien überreicht. Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) verurteilte in seiner Rede die Kampagne gegen Soros in Ungarn.

Die Teilübersiedlung der CEU nach Österreich wurde in die Wege geleitet, nachdem ihr in Ungarn von der Regierung die rechtliche Grundlage entzogen worden war. Ludwig betonte, dass man sich freue, dass die CEU nach Wien komme - trotz aller Schwierigkeiten, die der Auslöser dafür waren. Der Bürgermeister verwies auch auf die Beziehung von George Soros zu Wien - die nicht zuletzt durch den Philosophen Karl Popper bestand, dessen Schüler Soros in Großbritannien war.