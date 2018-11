Faßmann freut sich über Soros-Uni in Wien

„Die CEU brachte eine internationale Fakultät nach Budapest, mit internationalen Lehrenden und internationalen Studenten“ erläutert Pelinka. Das sei eine Bereicherung: „Wenn die CEU nach Wien kommen sollte, ist das ein Geschenk für Wien!“ Abgesehen vom Renommee auch wegen der Steuereinnahmen. Zuerst muss sich die CEU in Österreich akkreditieren lassen, der Antrag ist jedoch noch nicht bei der zuständigen Agentur AQ Austria eingelangt.

Geht damit alles gut, will die Universität bereits im Wintersemester 2019 den Betrieb in Wien aufnehmen. Jedoch noch nicht am vorgesehenen Areal des Otto-Wagner-Spitals, das adaptiert werden muss und erst ab 2023 für den Vollbetrieb zur Verfügung steht. Nach KURIER-Informationen befindet sich die CEU jedoch bereits in konkreten Verhandlungen für einen Zwischen-Standort in Wien.