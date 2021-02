Impf-Europameister Serbien: Strategiespiel zwischen Ost und West

Das erklärte Ziel des Präsidenten ist es, mehr Impfdosen nach Serbien zu bringen, als für die sieben Millionen Einwohner nötig wären. Außerdem plant er, den russischen Sputnik-V-Impfstoff in Serbien produzieren zu lassen. „Er kann die Immunisierung für geopolitische Zwecke benutzen“, sagt Faruk Ajeti vom Österreichischen Institut für internationale Politik (oiip) in Wien. „Wenn die serbische Bevölkerung geimpft ist, wird er sich in der Region als Retter positionieren“ und sich etwa an die serbischen Minderheiten in Kosovo und Bosnien wenden.

Für Millionen Bürger der anderen Staaten am Westbalkan heißt es derzeit noch "bitte warten". Die Impfkampagnen gingen bis jetzt nur schleppend voran. In Bosnien kam bis vorige Woche kein einziger Impfstoff an. Heute wurden die ersten Ärzte und Krankenpfleger geimpft - in der Republika Srpska mit Sputnik V.

Liebesgrüße aus China

Nirgendwo in Europa, außer in Serbien, findet man bis dato chinesischen Impfstoff. Serbien hat eine Million Dosen von Sinopharm bei seinem „Bruder“ Peking bestellt. Vučić erinnert in den gleichgeschalteten Medien auch immer wieder gerne daran. Im März küsste er vor Kameras die chinesische Flagge, als Schutzkleidung aus China eingeflogen wurden, im Jänner ließ er sich am frühen Morgen am Flughafen mit der chinesischen Botschafterin filmen, als man gemeinsam auf die Impfstoff-Lieferung wartete.