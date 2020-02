Was Juso-Chef und SPD-Parteivize Kühnert an Merkel schätzt

Könnten solche Debatten, wie sie Thüringen auslöste, auch die SPD treffen? Es wird für die angestemmten Parteien immer schwieriger Mehrheiten zu finden. In Österreich gab es bereits Koalitionen zwischen SPÖ und FPÖ, etwa im Burgenland.

Nein, keine Chance. Es gibt keine noch so kleine Strömung in der SPD, die diese Debatte aufmacht. In der CDU bekommen wir unterschiedliche Signale: Die Bundesspitze hat mehrfach beschlossen, nach rechts und links darf nichts gemacht werden, aber immer mehr Gliederungen der CDU vor Ort interessiert das überhaupt nicht. Das betrifft den Osten, wo die AfD ein erheblicher Faktor ist, und auf kommunaler Ebene, wo es vereinzelt Zusammenarbeit gibt. Unsere Erwartung ist, dass die CDU nicht nur Präsidiumsbeschlüsse fasst, sondern eine Verpflichtung für alle Ebenen erarbeitet. Ziel sollte sein, sich hinter einem Minimalkonsens zu versammeln: Mit Faschisten spielt man nicht, insbesondere nicht in Deutschland. Auch nicht im Gemeinderat.

Die CDU hadert auch mit der Linkspartei, einem Koalitionspartner der SPD, setzt sie mit der AfD gleich.

Ich finde das unpolitisch. Klar, Konservative müssen sich hart abgrenzen von der Linkspartei und bei Steuer, Wirtschaft und Arbeitsmarktpolitik andere Konzepte vertreten, logisch. Aber, man muss anerkennen, dass ein Ministerpräsident wie Bodo Ramelow, der bei CDU-Anhängern 60 Prozent Beliebtheitswerte aufweist, nicht vergleichbar ist mit Björn Höcke, einem amtlichen Nazi, der entsprechendes Vokabular mitbringt. Diese Gleichsetzung schwächt die Abgrenzung, weil respektable demokratische Persönlichkeiten in eine Rechnung genommen werden, die man bei gesundem Menschenverstand nicht aufmachen kann.

Wir haben vor zwei Jahren zur ersten Krise der Großen Koalition gesprochen. Da haben Sie gesagt: "Wenn es nichts mehr Gemeinsames gibt, ist es ehrlicher zu sagen, man geht auseinander." Wo sehen Sie heute noch Gemeinsamkeiten?

Ganz profan: Wir haben einen Koalitionsvertrag geschlossen, da sind einige Projekte mitten in der Umsetzung. Wir reden seit ewigen Zeiten über die Grundrente, da zu viele Menschen in Altersarmut leben. Das ist politisch eigentlich gelöst, aber hat noch nicht Gesetzeskraft. Dann wollen wir noch über die Erhöhung des Mindestlohns reden, über erhebliche Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur. Wenn sich das Leben in Stadt und Land immer weiter auseinanderentwickelt, ist das laut Studien auch ein Katalysator für die AfD. Aber ja, die Koalition wird manche Themen nicht lösen können, weil SPD und CDU ideologisch zu weit auseinander sind, sodass eine Einigung schwer vorstellbar ist. Ein Beispiel ist die Zukunft des Rentensystems. Dafür wird es andere Mehrheiten brauchen.

Das erhöht doch den Druck auf Ihre neue Partei-Spitze, die angetreten ist, mehr herauszuholen als einen Kompromiss.

Auch die können nur mit dem arbeiten, was sie vorfinden. Und das ist ein Koalitionspartner, bei dem politisch nicht viel passiert, während die SPD Motor der Regierungsarbeit ist.

Die SPD hat sich personell neu aufgestellt, Sie sind jetzt Parteivize. In den Umfragen bewegt sich nicht viel. Wie gehen Sie mit den Erwartungen um?

Wir stehen relativ sortiert da im Moment – klar, wir haben keine guten Umfragewerte und es muss noch viel Vertrauen zurückerkämpft werden, aber wir haben nach einem langen Prozess unsere Personalfragen geklärt. Es wird mehr miteinander als übereinander geredet, es dringt weniger aus internen Sitzungen heraus. Wir treten verlässlicher auf als in der Vergangenheit. Und wir haben am Parteitag inhaltliche Fragen geklärt, die wir lange mitgeschleppt haben und die in jeder Personalentscheidung mitgeschwungen haben.

Welche?

15 Jahre Hartz-IV-Debatte waren für uns mörderisch. Diesen Konflikt konnten wir mit einem neuen, detaillierten Konzept auflösen, was das Versprechen eines klassischen sozialdemokratischen Sozialstaates einlöst: Anerkennung von Lebensleistung, Rechtsansprüche auf Weiterbildung, Kindergrundsicherung, eine Pflegevollversicherung und vieles mehr.