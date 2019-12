Linksschwenk, aber noch kein GroKo-Aus: SPD-Spitze übt Balanceakt

Ein Geist schwebt über diesem Parteitag: Kaum ein Name wird an diesem Tag so gewürdigt, wie der von Andrea Nahles, die im Juni, nach Wahlverlusten, internen Querelen und nicht einmal 12 Monate im Amt, zurückgetreten ist. "Irgendwie wird sie es hören", ruft Malu Dreyer, die die SPD kommissarisch übernommen hat, in den Saal. Was die abwesende Nahles darüber denkt, lässt sich nur erahnen. Vielleicht sitzt sie zu Hause in der Eifel und verfolgt das Geschehen im Livestream.

"Wir haben uns nicht von der besten Seite gezeigt", räumt Generalsekretär Lars Klingbeil gleich danach ein – mit Blick auf Nahles’ Abgang und den von Martin Schulz. Noch vor zwei Jahren stand er hier auf der Bühne der Berliner Messehalle und warb für den Gang in die Große Koalition.

Heute sollen die 600 Delegierten zwei neue Parteichefs absegnen, die Schulz’ Vermächtnis sehr kritisch sehen und dafür von vielen SPD-Mitgliedern gewählt wurden: Saskia Esken (58) und Norbert Walter-Borjans (67).

Sie wird an diesem Freitag 75,9 Prozent der Stimmen bekommen, er 89,2 Prozent. Beide mussten schon in der ersten Woche um ihre Glaubwürdigkeit kämpfen: Denn alles, was zum Thema Koalition fiel, wurde von Presse wie Genossen seziert.

Saskia Esken, die das Bündnis bisher mehr als ihr Partner ablehnte, gibt sich auf der Bühne kämpferisch. Die SPD gebe der Großen Koalition eine "realistische Chance auf eine Fortsetzung" – "nicht mehr, aber auch nicht weniger". Dann dankt auch sie der abwesenden Nahles – man will am Samstag ein Sozialstaatsprogramm verabschieden, das sie auf den Weg gebracht hat. Die SPD will sich von alten Fesseln lösen – Stichwort Hartz IV und Niedriglohnsektor.