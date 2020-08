Warum die Beiruter die Katastrophe meistern werden

Dort hat ihre Führung ein Quartier eingerichtet, dessen Ausstattung so gar nicht zur rissigen Fassade des Hauses passt. Prunkvolle Räume, gepolsterte Sessel, mit feinsten Linnen überzogen, kunstvolle Gemälde. Prächtige Gärten, elegante Paläste – alle anderen Parteien halten es ähnlich.

Es war nicht die erste Explosion, nicht die erste Demonstration in Beirut und vor allem in den Köpfen der älteren Generation ist das Grauen des Bürgerkriegs noch stark verankert. Fast alle hohen Politiker waren zu jenen Zeiten namhafte Kämpfer ihrer Fraktionen, werden diese Macht nicht so rasch aufgeben.

Und Beirut? Beirut wird wieder aufstehen, so wie es die Stadt schon viele Male getan hat. 300.000 Menschen haben ihr Obdach verloren, die Armut nimmt rasant zu. Doch sowohl die Proteste, als auch die schaufelnden Menschen in der Gouraud-Straße zeigen: Die Beiruter haben den Willen, weiter für ein gutes Leben zu kämpfen. Und vielleicht wird es nicht mehr lange dauern, ehe in Gemmayze wieder Musik und Lachen zu vernehmen sein werden.