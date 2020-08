Libanon: Ein Land am Rande des Abgrunds

Nur in den Nobelvierteln geht das unbeschwerte Leben weiter – so, wie es in Beirut immer war. Die Mehrheit aber begehrt auf: Wenige Stunden vor der Explosion hatten Demonstranten das Energieministerium angegriffen – aus Wut, weil es gerade noch zwei Stunden Strom am Tag gab. Jetzt gibt es nicht einmal mehr die, das zentrale Elektrizitätswerk ist zerstört.

Da der Hafen von der Explosion zerstört wurde, ist die Versorgung mit Gütern noch schwieriger als zuvor. In Syrien herrscht Bürgerkrieg, mit Israel befindet sich das Land im Kriegszustand – eine Versorgung ist jetzt nur noch über den Luftweg möglich.