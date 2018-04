Libanon: Ein Land trotzt den Wirren in seiner Umgebung

Kaum zu glauben, dass nur 50 km östlich die Grenze zu Syrien beginnt, wo seit mehr als sieben Jahren unbeschreibliches Grauen herrscht.

„Die Welt vergisst schnell, dass auch wir einen langen Albtraum durchmachen mussten – und das 15 Jahre lang“, sagt Yakub, ein libanesischer Christ, zum KURIER.

„So etwas will niemand mehr“, setzt er nach und zeigt auf eine Gebäuderuine aus der Zeit des Bürgerkriegs (1975–1990). In der ganzen Stadt bezeugen diese Häuser die Schrecknisse dieses Konflikts. Maschinengewehreinschüsse, zerborstene Dächer, gesprengte Fassaden.

Doch daneben erheben sich moderne Wolkenkratzer und Wohnblöcke, Banken und Hotels. Im Verkehrschaos Beiruts hupen Maseratis und Porsches in großer Zahl, Männer in teuren Anzügen stolzieren durch die Straßen. Durch seine liberale Steuerpolitik zieht der Libanon reiche Unternehmer an, vor allem aus Golfstaaten.