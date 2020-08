Explosivstoff von Beirut: Was Ammoniumnitrat so gefährlich macht

Ist die Substanz als Ursache für die Explosion in Beirut plausibel?

"Diese Frage muss kriminalistisch beurteilt werden", meint Johannes Theiner. Das Problem: "Wenn Ammoniumnitrat unter Einfluss von Hitze vollständig zerfällt, spaltet es sich in seine Bestandteile auf und es bleibt kein fester Rückstand", sagt er. Aus dem libanesischen Präsidialamt heißt es, dass das Ammoniumnitrat jahrelang ohne Sicherheitsvorkehrungen im Hafen von Beirut gelagert worden sei.

Die Gefährlichkeit von großen Mengen an Ammoniumnitrat ist spätestens seit dem Unglück im Oppauer Stickstoffwerk (BASF) am 21. September 1921 bei Ludwigshafen am Rhein bekannt, wo große Mengen von Ammoniumsulfatnitrat mittels lokaler Sprengungen für den Abtransport gelockert und bereitgestellt werden sollten. Damals explodierten etwa 400 Tonnen der Verbindung.

Stichwort Lagerung: Worauf muss dabei geachtet werden?

Unter normalen Lagerbedingungen und bei mäßigen Temperaturen entzündet sich Ammoniumnitrat, wie bereits beschrieben, nur schwer. Die Chemikalie sollte nicht in großen Mengen gelagert werden, je mehr Material auf einem Haufen vorhanden ist, desto größer die Gefahr. Um bei Unfällen das Risiko einer Katastrophe zu minimieren, müssen Löschmittel vorbereitet und höchste Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Im industriellen Umfeld sorgen gesetzliche Bestimmungen und die Behörden (Arbeitsinspektion) dafür, dass Lagerhallen und Arbeitsbereiche über vorgeschriebene Sicherheitsausstattung verfügen, die den umgesetzten Stoffarten und –mengen angemessen sind. Es ist ein gutes Zeichen für die nationale Gesetzgebung und deren Umsetzung, dass große Unfälle in Österreich und den benachbarten EU-Ländern eher selten sind.

Wo wurde Ammoniumnitrat bereits für Anschläge eingesetzt?

Sprengstoffe mit Ammoniumnitrat werden immer wieder bei Anschlägen verwendet. Timothy McVeigh – er verübte im Jahr 1995 zusammen mit Terry Nichols und Michael Fortier den Bombenanschlag auf das Murrah Federal Building in Oklahoma City – oder der norwegische Attentäter Anders Breivik – er verübte 2011 Anschläge auf der Insel Utøya – griffen auf den Stoff zurück.

Auch in Bali, bei einer Explosion im chinesischen Tijanjin und in der Rohrbombe, die 2012 am Bonner Bahnhof in Deutschland entschärft werden konnte, fand sich die Substanz als Bestandteil des Sprengstoffes.